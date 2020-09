Смърт в семейството на Силвестър Сталоун

Майката на холивудския актьор Силвестър Сталоун Джаки Сталоун, която е и една от най-запомнящите се участнички в Big Brother, почина на 98 години, съобщи Би Би Си. Тя е починала в съня си, както е искала - пише по-малкият ѝ син Франк.



"Беше трудно да не я харесаш, тя беше много ексцентрична и атрактивна личност - добавя той в съобщение в Инстаграм. - Умът ѝ бе остър като бръснач до деня на смъртта ѝ."



Жаклин Франсис Лабофиш е родена на 29 ноември 1921 г. Бяга от дома си във Вашингтон на 15, за да се присъедини към цирк, където остава две години. Впоследствие разказва пред The Times: "Баща ми, който беше богат адвокат, искаше да следвам право, но аз исках да бъда на сцената".



Жаклин се омъжва за първия си съпруг Франк Сталоун-старши, фризьор със спорадични актьорски роли, през 1945 г. Двамата остават заедно 12 години и имат двама сина - актьорът Силвестър и музикантът Франк. Жаклин има и дъщеря Тони Д'Алто от втория си брак с Антъни Филити, който умира от рак през 2012 г. на 48 години.



Жаклин отваря фитнес само за жени през 50-те години, а през 80-те се появява в тв програма по борба. През 1989 г. пише книгата Star Power: An Astrological Guide to Supersuccess (Силата на звездите: астрологическо ръководство за супер успех) и започва регулярни тв предавания като астролог и екстрасенс.