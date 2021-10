Соня Йончева е Певец на годината от OPUS Klassik

Световноизвестната оперна прима Соня Йончева прие наградата си "Певец на годината" от OPUS Klassik. "Надявам се да сте гледали и да сте си прекарали страхотно с нас! Благодаря Cappella Mediterranea, Леонардо Гарсия Аларкон, Йонас Нидерщад и Sony Classical, че повярваха и издадоха мечтания ми албум Rebirth!", написа сопраното във Фейсбук.

Престижното си отличие Йончева спечели в края на месец август. Важността на отличието си личи и от широкоприетото мнение, че OPUS Klassik е европейският еквивалент на музикалните награди "Грами". Официалната церемония по раздаването на наградите бе на 10 октомври в "Концерт хаус", Берлин.

"Много съм щастлива, че печеля тази престижна награда с един албум, който е много близък до сърцето ми", каза Йончева при обявяването на приза.

В Rebirth, наред с класическия репертоар, има и две песни - българската "Заблеяло ми агънце" и Like An Angel Passing Through My Room от репертоара на ABBA, за която оперната звезда получава благословията на Бени Андершон от шведската група.

Концертът Rebirth може да бъде гледан на живо в във Victoria Hall, Женева на 1 ноември, в Palau de la musica Catalana, Барселона, на 15 ноември и Bozar, Брюксел - на 15 декември.