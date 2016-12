Актьорът Станислав Яневски, познат като Виктор Крум от четвъртия филм за “Хари Потър”, ще се срещне с фенове на поредицата в столичния Мега Мол тази събота, 17 декември.



В рамките на събитието “Ден на магията” от 12 до 18 часа, героите от култовите книги на Дж. К. Роулинг отново ще са тема номер едно сред феновете на поредицата. Една от причините е, че декември е месецът, в който през годините излизаха повечето книги от поредицата у нас, а друга е успехът на новия филм от вселената на Хари Потър „Фантастични животни и къде да ги намерим”.



Посетителите ще имат шанса да спечелят много тематични Хари Потър награди, както и среща със самия Виктор Крум – актьорът Станислав Яневски, изиграл българския куидич шампион във филма „Хари Потър и огненият бокал”. Срещата с актьора ще бъде от 14 до 15 часа, като той ще участва и в избора за най-добър фен арт на тема “Хари Потър”.





Конкурсите за тематични костюми и фен-арт също ще донесат на победителите в тях големи награди – новата книга-сценарий „Fantastic Beasts and Where to Find Them – The Original Screenplay”, пълна колекция със седемте оригинални книги от поредицата за младия магьосник, както и куп други Хари Потър изненади!



Записването за участие в конкурсите става на място.