„Екстаз и гняв. Изследвания върху авторитарния характер” (Rapture and Rage. Studies on the Authoritarian Character) е заглавието, с което ще бъде открит театралният сезон във Франкфурт на 31 август в един от водещите европейски центрове за съвременно изкуство - Künstlerhaus Mousonturm.



В рамките на интерактивния пърформанс артисти и публика заедно ще изследват причините за смущаващата привлекателност на фашизма като социална и политическа алтернатива в минало и сегашно време.



Автор на концепцията и ко-продуцент заедно с немските артисти от LIGNA, както и режисьор на „Екстаз и гняв”, е актьорът Стефан А. Щерев. Музиката също е дело на български артист – композитора Емилиян Гацов-Елби, с когото Стефан си е партнирал многократно, „защото той притежава чувствителността на художник и очите на философ, а работата му е точна и безкомпромисна”. Идеята за проекта идва на автора след успеха на предишния му общ проект с LIGNA „Тайно радио” през 2014 г. в рамките на 7-то издание на организирания от него фестивал за съвременен танц и пърформанс Antistatic.



„Първоначално исках да направим нещо, свързано с Георги Димитров и процеса в Лайпциг. Впоследствие фокусът ни се разгърна и върху теми като Габриеле Д'анунцио и неговия поход към Фиуме, речите на Мусолини, съборите на нацистите, текстовете на Брехт, Адорно и Фром, обявения от Абу Бакр ал-Багдади халифат в района на Ирак и Сирия, по същество политически фашистка държава, която привлича много млади хора от целия свят. Именно огромните струпвания на човешка енергия, впрегната в един пропаганден спектакъл, и интелектуалните рефлексии върху тях са в основата на проекта. С него поставяме въпросите как може да се обори очарованието на фашистките идеи и възможна ли е радикална критика на съвременните форми на власт, без обаче да се отдаваме на фантазии за "тотално пречистване и национално прераждане”, разказва Щерев.Той и екипът му работят върху адаптирането на текста на български и английски език, за да го представят в България и други европейски държави.



„Екстаз и гняв. Изследвания върху авторитарния характер” се реализира с подкрепата на Министерство на културата, Гьоте институт България, Gefördert durch Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Kulturamt Frankfurt am Main, Nationales Performance Netz und Robert Bosch Stiftung и Internationales Theaterinstitut im Rahmen des "Szenenwechsel".