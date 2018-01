Силен музикален старт на 2018 г. обещават световните суперзвезди Sting и Shaggy, които зарадваха многобройните си фенове по цял свят с новината за съвместно парче. Сингълът е озаглавен “Don’t Make Me Wait” и ще излезе на 2-ри февруари, 2018 г. (петък).

На 7-и януари, 2018 г. ще бъде заснето официалното видео него.

Идеята за парчето се ражда от любовта на двамата изпълнители към Ямайка, музиката, населението и културата на островната държава. Записът е реализиран в края на 2017 г., а по време на работата в студиото Sting и Shaggy буквално постигат симбиоза по отношение на ритъм, текст и музика. Музикален продуцент на парчето е Sting International – продуцент на всички световни #1 хитове на Shaggy ("It Wasn't Me", "Angel", "Boombastic" и "Oh Carolina").

В събота, 6-ти януари, 2018 г. артистите ще представят “Don’t Make Me Wait” на живо в сърцето на Ямайка пред 20 хил. души на благотворителния концерт “Shaggy & Friends” за подпомагане на детската клиника Bustamante Hospital в столицата на страната Кингстън.

Преди броени дни, при гостуване в най-голямата радиостанция в Ямайка - Irie FM, Shaggy представи на слушателите откъс от “Don’t Make Me Wait”. Популярният реге диджей и водещ на предаването DJ Bones е толкова развълнуван от предстоящия проект и пуска откъса 3 пъти, след което Shaggy спонтанно се включва на живо от студиото с акапелно изпълнение на своята партия.

Видеото по-долу проследява гостуването на Shaggy в Irie FM, а в кадрите улавяме и Wyclef Jean и Soca, Bungi Garlin и Fay-Ann Lyons.