Личен готвач ще обгрижва менюто на Стинг по време на престоя му в София за концерта в „Арена Армеец“ на 16 септември, научи „Монитор“.



Джо Спонзо е сред отговорниците за добрата форма на артиста през последното десетилетие и споделя, че по време на турне той се придържа към макробиотичната диета, която включва основно зърнени храни и зеленчуци и бойкотира тотално млечните продукти, захарта и месото.

Стинг обожава сладкото и преди да даде тон за песен пред бг феновете ще се зареди енергийно с шоколадов мус за вегани, който Спонзо приготвя с кленов сироп и тофу. Буркан мед, различни видове чай и, разбира се, вино – френско, италианско или калифорнийско, трябва да присъстват в стаята за отдих на звездата в бекстейджа на залата.

София е поредната спирка от турнето в подкрепа на албума 57th & 9th, който излезе миналия ноември („Анимато мюзик“/Universal Music) и носи името на възловото кръстовище, което Стинг пресича всеки ден на път към студиото си в Ню Йорк. От обиколката на легендарния британец до момента става ясно, че феновете трябва да очакват сърцата симбиоза между софистициран поп с рокендрол душа без излишни фойерверки, танцьорки и водопад от балони.

Предстои ни класически Стинг пърформанс – от онези, в които той е по тениска и слим джинси, зад гърба му има кадифена завеса, и всичко случващо се в рамките на два часа е подчинено на гениалната простота на музиката му и на невероятния обмен на енергии с публиката.

Специален гост на шоуто ще бъде Джо Съмнър, единствения наследник на Стинг, който тръгна по пътя му в шоубизнеса и гради успешна кариера с групата Fiction Planе. Тандемът „бащи и синове“ на сцената ще бъде подсилен от дългогодишния китарист на Стинг Доминик Милър и Руфъс Милър. В сетлиста ще влязат както пет от златните хитове на The Police, така и кавъри на любими парчета като Ashes to Ashes на Дейвид Боуи и Ain't No Sunshine на Бил Уинтърс.

Специално внимание от новия албум заслужава елегичната Inshallah, посветена на кризата с бежанците, и One Fine Day, в която бившия учител по литература развива теорията, че причина за миграцията един ден ще бъдат не войните, а промените в климата. Особен сантимент Стинг има и към „50 000“, посветена на Принс и записана в седмицата след смъртта му. Билети за бутиковия лайв се продават в eventim.bg на цена от 70 до 120 лв.