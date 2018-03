Стинг идва у нас с рапър

Музикалното светило Стинг ще пристигне у нас за двата си концерта в Пловдив в компанията на друг популярен изпълнител. Става въпрос за звездата от Ямайка Шаги, който познаваме с култовото парче от 90-те "Mr. Boombastic". Всъщност двамата изпълнители имат общ проект - цял албум "44/876", който предстои да излезе на музикалния пазар през април. И това е причината да ги видим заедно на лайвовете на 19 и 20 юни в града под тепетата.

По време на турнето, бандите на Шаги и Стинг ще свирят заедно едни от най-популярните им хитове като "Every Breath You Take," "Englishman in New York," "Message in a Bottle,” “It Wasn’t Me,” "Mr. Boombastic" и "Angel.”

Изпълнителите първоначално започват да работят заедно по тяхната съвместна нова песен “Don’t Make Me Wait” – посветена на карибското звучене, което е повлияло и на двамата – а в последствие записват цял албум, изпълнен с мелодичност, страхотно настроение и вдъхновяваща музика. Те разширяват съвместната си работа по време на турнето, като ще пътуват заедно със смесена банда, включваща музикантите на Sting Доминик Милър (китара), Джош Фрийс (барабани) и Ръфъс Милъл (китара) и музикантите на Шаги Моник Мюзик (беквокали), Джийн Нобел (беквокали) и Кевън Уебстър (клавир).