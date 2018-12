Стинг пее в София в деня на детето

През 2017 и 2018 година Sting направи три изключителни концерта в България и рекордно бързо разпродаде Арена Армеец и два пъти Античния театър в Пловдив. В София беше придружен от сина си Joe Sumner, а в Пловдив – от реге иконата Shaggy, с когото издадоха съвместния албум 44/876, спечелил награда Грами за Най-добър реге албум.





За наше щастие и през 2019 година Sting е включил България в новото си европейско турне. То носи името My Songs. Концертите, включени в него ще са наистина много специални. Многобройните почитатели на великия музикант ще имат удоволствието да станат част от едно ново невероятно и динамично шоу. Те ще имат възможността да чуят най-обичаните песни на Sting, белязали впечатляващата му кариера, като “Englishman In New York,” “Fields Of Gold,” “Shape Of My Heart,” “Every Breath You Take,” “Roxanne,” “Message In A Bottle”, и др.



Определян като един от най-емблематичните световни артисти, Sting е носител на: 16 награди „Грами“, две награди „БРИТ“, „Златен Глобус“, награда „Еми“, има 4 номинации за „Оскар“, номинация за награда „Тони“, награда на века от списание Билборд и Човек на годината за 2004 на MusiCares. Член е на Hall of Fame за автори на песни, носител е на награда „Кенеди център“, специалната награда на The American Music Award of Merit, и наградата на The Polar Music.



През своят знаменит творчески път, Sting продава почти 100 милиона копия на албумите си като соло артист и заедно с The Police.



Българската публика ще има удоволствието да види отново големият музикант, който винаги е различен и неповторим и със сигурност ще зарадва и изненада феновете си на 1 юни 2019 в Арена Армеец, а цените на билетите са между 60 и 140 лева.