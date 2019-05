Стинг пее в събота, Силвия Кацарова с нов дует

Обичаното берлинско дуо Pan-Pot се завръща с обещание за още по-незабравимо парти. На 1 юни момчетата ще се качат зад пулта на Room 1 в YALTA CLUB, а компания ще им прави Liubo Ursiny.Последно ги видяхме в клуба през април 2018 година, когато Тасило и Томас за пореден път ни потопиха в дълбините на своята музика. Доминиращото им присъствие в света на електронния саунд кара феновете им да искат да ги чуят отново и отново и това ще се случи тази събота.



Пак на 1 юни в „Арена Армеец” е концертът на Стинг, който за пореден път идва у нас. Билети все още има, а меломаните ще могат да чуят и песните от новия му албум. My Songs’ – колекция от най-обичаните и популярни песни от забележителната музикална кариера на 17-кратния носител на Грами, преработени и обогатени в съвременен стил. В разговор за албума Стинг споделя: “‘My Songs’ е моят живот в песни. Някои от тях реконструирани, други преформулирани, но всички – със съвременно звучене.“



Два дни по-рано, в сряда от 19.00 часа в столичния клуб „Магнито” Силвия Кацарова ще представи за първи път своя дует с Ерилиен- българка, която живее в Милано.

Първото съвместно шоу на двама от най-иновативните и влиятелни артисти в света на дъб музиката ще се състои в Sofia Live Club на 2 юни. Промяната на мястото е продиктувана от неблагоприятни метеорологични прогнози, които биха възпрепятствали безпроблемното протичане на събитието. За да избегнат възможни технически проблеми и да осигурят оптималното прекарване на всички фенове, организаторите от Reel Feel и мениджмънтът на артистите се обединиха около избора легендарните Lee “Scratch” Perry и Mad Professor да разтърсят меломаните с мощната си саунд система на закрито.

Lee “Scratch” Perry е основна движеща сила в регето и дъба вече почти пет десетилетия, като е доказвал уникалните си умения зад пулта и неповторимия си почерк в записи с Bob Marley & The Wailers, Junior Marvin, The Longos, Max Romeo, Beastie Boys, Ari Up, The Clash и много други, както и в собствената си продукция