София ще бъде една от спирките в супер успешното турне 57th & 9th, промотиращо последния албум на гениалния музикант.



Той е един от най-популярните британски музиканти, чиято успешна кариера продължава над четири десетилетия. Гордън Матю Томас Съмнър, по-известен като Sting, е талантлив композитор, певец, текстописец, актьор и активист, продал над 100 милиона албума. Големият му пробив е през 1977 г., когато заедно със Стюарт Коупланд и Анди Съмърс сформира The Police. Групата издава десет успешни албума, печели шест награди „Грами“ и две „Бритс“ и е приета в Рокендрол Залата на Славата през 2003 г.



В средата на 80-те Sting поставя начало на соловата си кариера, ознаменувана с хитове като “Fields of Gold”, “Englishman in New York”, “Fragile” и “Desert Rose”. Той печели още 10 награди „Грами“, две „Бритс“, „Златен Глобус“, „Еми“, има и четири номинации за „Оскар“. Изявява се и като актьор в популярни хитове като „Дюн“ на Дейвид Линч, „Приключенията на барон Мюнхаузен“ на Тери Гилиъм и „Две димящи дула“ на Гай Ричи. Легендарният музикант подкрепя и различни организации за защита на човешките права и на горите и изнася поредица от благотворителни концерти в защита на тези каузи.



След повече от десетилетие мълчание, през ноември миналата година Sting представи своя дванадесети солов албум – 57th & 9th, издаден у нас от Анимато Мюзик/ Universal Music. Колекцията от 10 хита разкрива широк спектър от музикалния и лирически талант на британската звезда – от първия шумен и наситен с китарни рифове сингъл “I Can’t Stop Thinking About You” до разтърсващата “Petrol Head” и звучащата като химн “50,000”. Албумът, продуциран от Мартин Киршенбаум, е записан само за няколко седмици с участието на изключителните музиканти Доминик Милър (китара) и Вини Колайута (барабани), както и барабанистът Джош Фрийс (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), китаристът Лайъл Уъркмен и беквокалите на групата от Сан Антонио The Last Bandoleros.



През февруари тази година Sting стартира световно турне в подкрепа на новия си албум – 57th & 9th Tour. Всички концерти в Северна и Южна Америка, Мексико и Европа бяха разпродадени за отрицателно време. Отзивите на музикалните специалисти са повече от хвалебствени:



„В сърцевината на това, което Стинг прави, е висш талант за писане на текстове, леещи се мелодии, дръзки ритми и изпълнени със смисъл текстове, предадени от музикален майстор, чието истинско постижение са изпълнения на възможно най-високо ниво. Това шоу заслужава почетен медал!“ – The Telegraph, Великобритания



„Стинг не е просто изпълнител, който прави шоу. Той е артист, който излиза, за да твори изкуство на сцената.“ – Alto Voltaje, Пуерто Рико



След огромния успех при старта на турнето, Sting ще превземе Азия и ще има участия на фестивали из Европа през лятото, а есента ще свири в избрани градове в Европа. За наша радост ще го видим и в София на 16 септември. Освен парчета от новия му албум, ще чуем и всички обичани хитове на британския гений.



Специален гост на турнето на Sting е неговият син Joe Sumner. През последните пет години Джо гради успешна солова кариера, заедно с изявите си като лидер на рок бандата Fiction Plane. С акустичната си китарата той твори страхотни парчета, които покоряват рок феновете по цял свят. Джо признава, че влияние върху него са оказали както баша му Sting и The Police, с които често е пътувал на турне, така и Snoop Dogg.