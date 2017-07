Любимецът от X Factor Стивън Ачикор пусна първото си парче Shaking It Up с топ диджея Фабрицио Паризи.



Дебютната песен е дело на дрийм тийм, който след дългогодишна пауза се завърна в музикалния бизнес у нас. Това са продуцентите Камен Спасов и Господин Господинов-ГЕПИ. Парчето привлече на родната сцена и Фабрицио Паризи, които повече от десет години работи в Италия, Швейцария и Турция.

Shaking It Up e vocal deep house - стилът, в който DJ Фабрицио Паризи се изявява в последно време. Песента дебютира директно в най-голямата платформа за музика в Източна Европа Roton Music TV, където премиерно пускат песните си звезди като Мануел Рива и Уили Уилиам.

Режисьор на провокативното видео е ГЕПИ, а сценарият вкарва Стивън в интересен любовен триъгълник. От заплетената ситуация певецът остава сам, а красивата му половинка фотографка избира да остане с друга ослепителна дама – модела, с който работи. Видеото е снимано на един от най-красивите гръцки плажове в Ситония – Талго бийч.

В ролята на гаджето на Стивън влиза Александра Николова – топ модел на България за 2003 г., днес по-известна като DJ Alexa, резидент на новия хитов клуб в София Diip Bar. Другата красавица е Жанина Гуджукова. Екзотични гледки, тюркоазено море, диви плажове и луксозни яхти са само част от декорите на клипа, а Фабрицио Паризи върти винилите в един от най-реномираните плажни клубове Talgo Beach Bar.

Музиката на Shaking It Up e дело на ГЕПИ и Фабрицио Паризи, а текстът е на Виктория Господинова. Още преди песента да види бял свят един от най-известните ремиксатори Ахмед Калъч е пожелал да направи собствена версия на Shaking it up, която скоро също ще е факт.

Това е първият от няколко съвместни проекта на Стивън Ачикор и Фабрицио Паризи, които трябва да станат факт до края на годината. Паралелно диджеят работи и по собствена тава – Italian Job, в която с вокали ще се включат актуални и любими имена от родната сцена.