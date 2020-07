Стивън Кинг се продаде срещу 3 долара

Американският писател Стивън Кинг продаде правата за екранизация на три от четирите новели в сборника си If It Bleeds („Ако кърви“). По традиция, за всяко от произведенията той е поискал $1.



„Телефонът на мистър Хариган“ - история за момченце, което говори по телефона със свой покоен съсед, ще бъде заснета от Netflix и Blumhouse. Бен Стилър е придобил правата за „Плъхът“ - разказ, в който писател сключва странна сделка с плъх, за което впоследствие ще трябва да плати скъпо и прескъпо... Стилър се готви да бъде едновременно продуцент и режисьор на филма, в който също така ще изпълни и главната роля.



С екранизацията на „Животът на Чък“ - за млад мъж с възпаление на мозъка, ще се заеме филмовата компания Protozoa, а проекта ще продуцира известният кинорежисьор Дарън Аронофски („Черен лебед“, „Реквием за една мечта“, „Кечистът“).



Четвъртата и последна повест в сборника Let It Bleed засега е свободна, но според някои медии правата за филмирането й може да придобие HBO. Главната героиня в творбата е детективът ясновидка Холи Гибън, която присъства и в други книги на Стивън Кинг. В този случай тя разследва взрив в училище.