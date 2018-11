Стрес спря кърмата на Клои Кардашиян

Риалити сензацията Клои Кардашиян не може да кърми дъщеричката си заради стрес. Звездата от Keeping Up With The Kardashians разказа подробно на последователите си в социалните мрежи колко трудно е майчинството за нея, особено след постоянните изневери от страна на любимия й – баскетболиста Тристан Томпсън.

„Пробвах да кърмя седмица след седмица. За мен беше прекалено болезнено, а и не произвеждах много мляко. Трябваше да ползвам помпичка всеки път, когато малката заспи. Предполагам, че заради стреса млякото ми спря.“, разказа тя. Кардашиян допълни, че е посетила различни доктори и пробвала всичко, но бебето изгубило килограми и се е наложило да прибегне до използването на адаптирано мляко.

Припомняме, че 34-годишната красавица гушна малката Тру през април, а Томпсън присъства на раждането. Преди това се спекулираше, че той не е бил допуснат до родилното, след като папараци го хванаха в изневяра. Това не е първата му стъпка встрани. Към момента двойката не се е разделила, но другите попълнения от прочутия клан Кардашиян твърдят, че Клои още не може да преглътне публичното унижение.