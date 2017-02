Бременната Бионсе е изправена пред дело за 20 млн. долара във връзка с обвинения, че незаконно е използвала текстове на покоен рапър в клипа към хитовата си песен Formation.



В началото на видеото се чува гласа на Меси Миа, който казва „Какво стана след Ню Орлиънс?“ (What happened after New Orleans?). Още няколко други изречения от изпълнителя, чието истинско име е Антъни Бари, отекват в сингъла.

Сега негови наследници твърдят, че тези фрази са взети от песента му от 2010 г. A 27 Piece Huh? и са използвани абсолютно незаконно.

По информация на онлайн изданието TMZ представителите на Меси Миа са се опитали да се свържат с представители на Бионсе, но без успех. По тази причина семейството на рапъра съди Бионсе за 20 млн. долара за хонорари и други компенсации.