Риалити сензацията Ким Кардашиан е обвинена в плагиатство, а исканата сума за обезщетение е колосална почти колкото задницата й, която я направи известна – 100 милиона долара.



Обектът на предполагаемата кражба са модели кейсове за телефон. Според TMZ, мъж на име Хушманд Харуни твърди, че патентът е негов и датира от 2013 г. към фирмата SnapLight.

Звездата от Keeping Up With the Kardashians е пуснала прословутия кейс като продукт на компанията си Kimsaprincess Inc. Документите към делото показват, че SnapLight настоява за горепосочената сума, за да покрие загубата от продажбите, които е извършила 38-годишната звезда.

Междувременно Ким и рапърът Кание Уест очакват още един наследник. Новият член на семейство се износва от сурогатна майка, която е бременна в третия месец. Моделът и изпълнителят на Gold Digger вече възпитават две рожби. Дъщеричката им Норт Уест се появи на бял свят през 2013 г., а малкият Сейнт Уест - 2 години по-късно.