На 23 февруари 2017 директно от Атина, с кървaви криле и тежки китарни рифове, ще долети траш метъл бандата Suicidal Angels.



Момчетата ще обсебят сцената на Mикстейп с най-новия си албум Division of blood, като сетлистът за концерта ще включва и по-стари парчета от дискографията им от 2002 г. досега. Преди тях обаче, публиката ще бъде в ръцета на българската банда Terravore, която ще забие с олд скул траш и дет метъл.



Сформирана през 2001 г. като училищна банда от вокала Nick Melissourgos, Suicidal Angels издават първото си демо United by hate. Две години по-късно обаче, след срещата на Nick с барабниста Orfeas Tzortzopoulos, се ражда второто демо Angels' Sacrifice, което дава силна заявка за намерията и амбициите на бандата да се развива.

В следващите години Suicidal Angels свирят усилено и резултатите не закъсняват. През 2006 бандата подписва договор с калифорнийската компания OSM Records и започва записи по първия си албум Eternal Domination. Oт този момент нататък в биографията на бандата се нареждат редица концерти, турнета, музикални фестивали и албумите Sanctify the Darkness (2009), Dead again (2010), Bloodbath (2012), Divide and Conquer (2014), албумът Conquering Europe, включващ лайв изпълнения от едноименното суперуспешно турне, както и албумът, който ще чуем на живо с пълна мощ през февруари в Микстейп Division of blood.



Част от турнето на Suicidal Angels е и българската банда Terravore. Повлияни от групи като Slayer, Sodom, Death, Sepultura, Megadeth и други момчетата, свирят в неподправен стил и остават верни на олд скул траш метъл звученето, което ще кънти и от сцената на Микстейп на 23 февруари точно преди да се появят кървавите ангели.



Промоционални билети на цена от 25 лв. могат да бъдат закупени до 31.12.2016 в мрежата на Eventim.bg. След тази дата билетите ще се продават на цена от 30 лв.