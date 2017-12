Take That отново заедно през 2018 г.?

Роби Уилямс разкрива подробности дали Take That отново щесе съберат в пълен състав, след "отцепването" на Джейсън Ориндж през 2014 г.



След като се присъедини към поп иконите за албума "The Flood", Уилямс се оттегли отново една година по-късно. Последва напускането на Джейсън Ориндж, който превърна групата в трио, състоящо се от Марк Оуен, Гари Барлоу и Хауърд Доналд, пише lifestyle.bg



Сега Роби твърди, че е отворен за перспективата за пълно обединение и признава, че ще се присъедини към проекта, ако и Джейсън Ориндж се съгласи да се върне също.



"Участвам, ако сме петима. Вероятно бих се съгласил, дори и да не е така", признава той, цитиран от NME.