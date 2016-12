Всяко гостуване на финландската мегазвезда Таря Турунен у нас е безспорен празник за многобройните й фенове у нас.

В началото на следващата година – на 7 февруари 2017 в зала “Универсиада”, тя ще изнесе концерт, организиран от Loud Concerts.



Билетите за шоуто на Таря в София влизат в продажба в мрежата на Еventim (www.eventim.bg) и партньорите им в цялата страна - магазинитe Office 1 Superstore, OMV, Български пощи, The Mall, ниво 0, Технополис от днес, 16 ноември. Първите 200 билета ще бъдат на специална промо цена от 35 лева, а след тяхното изчерпване, ще могат да се закупят за 40 лева. В деня на концерта, както и на място на входа на зала “Универсиада”, цената ще бъде 50 лева на билет.



Датата у нас е част от европейското турне The Shadow Shows, което стартира през октомври и съвпадна с дигиталното издаване на нов сингъл – Demons In You. През лятото, Таря представи албума си в Азия и посети за пръв път Китай, Хонконг и Тайван.

Новото парче Demons In You е съвместно с брилянтната вокалистка на Arch Enemy Alissa White-Gluz и улавя и пресъздава по-мрачната и тежка атмосфера на издадения по-рано тази година албум на Таря - The Shadow Self. Изпълнението на парчето на дуото на тазгодишното издание на Wacken Open Air пред 75 000 ентусиазирани метъл фенове се превърна в едно от топ обсъжданите събития на феста.

Преди издаването на високо оцененият The Shadow Self, финландската дива зарадва почитателите си с пускането на The Brightest Void, в който включва композиции, които не намират място в албума, но смята, че трябва да видят бял свят.

Брилянтните музиканти, които забиват с Таря на настоящото турне са: Kevin Chown (бас китара), Timm Schreiner (барабани), Christian Kretschmar (клавирни), Alex Scholpp (китара) и Max Lilja (чело).



На 7 февруари в зала “Универсиада”, българските фенове на Таря ще могат да се насладят на живите изпълнения на песни от наскоро издадените продукции, както и добре познатите класики, с които се превърна в една от водещите фигури на метъл сцената.

Концертът в София е с начало 20 часа!