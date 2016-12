Малко преди новогодишното си парти най-старият и уважаванклуб в България - YALTA CLUB,щесепренесе за една вечер в Русе.



За първи път, на 23 декемврив БУЛСТРАД АРЕНА,русенцище имат удоволствието да чуят един от най-провокативните артисти на световната електронна сцена – Technasia. Заедно с него зад пулта ще се качат и двама от резидентите на YALTA – Liubo Ursinyи Runo. Не на последно място, гост на събитието ще бъде Diass – единот най-талантливите и проспериращи български диджеи.

Хедлайнерът на вечерта ще бъде парижанинътTechnasia– диджей, продуцент и собственик на лейбъла Sino. Той е познатнааудиториятасъсстотиците сиутвърденихитове. Миналата година също беше запомняща се откъм постижения за него и колаборацията му с Green Velvet,наречена Suga,се превърна в най-дълго присъстващ трак No.1 в историятанаBeatport. През цялото това време пък 'Heart of Flesh' и 'I Am Somebody' държаха челни позиции, както в класациите, така и в клубовете по света.

Въпреки многобройните си студийни отличия обаче, Technasiaняма намерение да се отказва от тръпката на живите изпълнения. Като любимец на редица световни фестивали, най-забележителните му изяви включват събития като Ultra, Exit, Loveland, Awakenings, Time Warpи много други. Между студиото и фестивалните му участия, той е и редовно лице зад пултовете в Ибиза, без значение дали е за магически сет на открито в Ushaiaили за шумно сутрешно парти в Space.

Тази година започна за него с традиционния фестивал BPMв Мексико, къдетоTechnasiaотново развълнува тълпата без думи, само с вибрации, емоции и ритъм. Годината му щезавърши с гостуването в Русе, което ще бъде и негово първо гостуване в България.

На 23 декември на сцената на БУЛСТРАД АРЕНА ще излязат и двама от резидентите на YALTA CLUB – Liubo Ursiny и Runo, които ще пренесат обстановката на столичния клуб в дунавския град. Последната изненада за вечерта ще бъде DJ Diass, който по-рано тази година стартира новия си бранд No Orders, включващ събития и радиопредаване иимащзацелдаобединиедно обществоотхорабезкаквито и да е музикални задръжки.

Билети за събитието ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 ноември) на цена от 15 лева. Могат да бъдат закупени от касата на Булстрад Арена и в мрежата на Eventim.bg