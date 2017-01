През миналия уикенд Зейн Малик бе забелязан да снима ново видео в Лондон.



Бившият член на момчешката група One Direction направи дует с колежката си Тейлър Суифт – "I Don't Want To Live Forever", който влиза в саундтрака на продължението на „Петдесет нюанса сиво“ – „Петдесет нюанса по-тъмно“, чиято световна премиера е на 14 февруари.

Макар Суифт да не бе уловена от папараците през уикенда в Лондон, източник разкри пред "Sun", че двамата са потрошили хотелска стая за 2500 паунда на вечер!

„Зейн направи всичко в стаята на парчета, счупи една лампа в стената, разкъса няколко възглавници, а Тейлър подпали завесите.

Противопожарната аларма беше изключена, за да не притеснява гостите и да не се налага фалшива евакуация. Всички сцени бяха внимателно планирани. Видеото ще бъде много секси. Тейлър се разхожда по жартиери и токчета“, разкри информаторът.





2017 започна доста добре за Зейн. Не само, че скоро ще закове хит с дуета със Суифт, а и влезе в колаборация с дизайнера на обувки Джузепе Заноти, който дори го обяви за „модна икона“. Колекцията ДжузепексЗейн ще влезе в магазините по-късно този месец, като ще включва два модела маратонки и два ботуши.

За капак романсът му с модела Джиджи Хадид е във вихъра си.