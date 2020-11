Тейлър Суифт пребори Бийбър и The Weeknd

Певицата Тейлър Суифт спечели третия си пореден приз за изпълнител на годината на Американските музикални награди. Чаровната блондинка обаче пропусна шоуто по уважителна причина - тя заяви, че е заета да презаписва ранната си музика, след като каталогът й беше продаден.

Във видео, излъчено по време на наградната церечония, поп звездата сподели: "Причината да не съм тук тази вечер е, че презаписвам старата си музика в същото студио, където първоначално я записах. Невероятно е. Нямам търпение да я чуете".

Миналата година мениджърът Скутър Браун, който работи със звезди като Джъстин Бийбър и Ариана Гранде, оповести, че компанията му "Итака Холдингс" е придобила лейбъла "Биг Машин Лейбъл Груп", с който Тейлър Суифт издаде първите си шест албума. По-рано през месеца стана ясно, че Браун е продал правата за оригиналните записи на Суифт на инвестиционен фонд.

Певицата оповести продажбата в социалните медии и заяви, че няма да работи с новите купувачи, тъй като Скутър Браун остава ангажиран с тях. Вместо това Суифт реши да се завърне в звукозаписното студио.

За наградата за изпълнител на годината Суифт надделя над Джъстин Бийбър, Пост Малоун, Роди Рич и The Weeknd. Към нея певицата прибави отличията за предпочитано музикално видео и предпочитана поп/рок изпълнителка. Освен Тейлър Суифт по три награди спечелиха Джъстин Бийбър, Дан + Шей и The Weeknd.

Водещата Тараджи П. Хенсън, която също се появи на живо на мястото на церемонията, се пошегува, че в публиката присъстват водещи музикални звезди като Бионсе, Джей Зи и други. Оказа се обаче, че присъствие "отбелязват" техни картонени изрезки.

Освен Тейлър Суифт по три награди спечелиха Джъстин Бийбър, Дан + Шей и The Weeknd. Последният спечели отличията за предпочитан соул/ритъм енд блус изпълнител, предпочитан соул/ритъм енд блус албум за "After Hours" и предпочитана соул/ритъм енд блус песен за "Heartless''. Певецът прие отличията си и се представи със свое изпълнение с бинтовано лице. За изпълнението му към него се присъедини саксофонистът Кени Джи.

The Weeknd беше сред неколцината артисти, появили се на живо в театър "Майкрософт" в Лос Анджелис за наградното шоу, победителите в което се избират от феновете. Повечето звезди на музиката се представиха с предварително записани изпълнения заради коронавирусната пандемия.

Сред присъстващите на живо в театър "Майкрософт" беше рапърката Доджа Кет, която се представи със свое изпълнение и спечели призовете за най-добър нов изпълнител и предпочитана соул/ритъм енд блус изпълнителка.

Кънтри дуото Дан + Шей поднесе прекрасно изпълнение на парчето "I Should Probably Go to Bed'' и получи отличието за предпочитан кънтри дует или група, както и две награди, поделени с поп певеца Джъстин Бийбър - за сътрудничество и предпочитана кънтри песен за съвместното им парче "10 000 Hours". Бийбър отделно беше обявен за предпочитан поп/рок изпълнител. Меган дъ Стелиън, която спечели приза за предпочитана рап/хип-хоп песен за "WAP" съвместно с Карди Би, изпълни парчето "Body" от наскоро издадения си дебютен албум "Good News". Кейти Пери, в първата си изява, откакто роди първото си дете от актьора Орландо Блум, поднесе емоционално изпълнение на парчето "Only Love", включващо изненадващото участие на Дариъс Ръкър.

Един от впечатляващите перфомънси на сцената беше този на Малума и Дженифър Лопес...