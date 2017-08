Новият сингъл на американската поп звезда Taylor Swift е най-стриймваното парче в Spotify в първите 24 часа след премиерата си.



“Look What You Made Me Do” дебютира на 24-ти август и само ден по-късно е стриймвано над 8 млн. пъти, с което Taylor Swift подобри рекорда на Ed Sheeran с парчето “Shape Of You” (6,87 млн. стриймвания в първите 24 часа).



Oфициалното видео към “Look What You Made Me Do” дебютира в YouTube на 27-ми септември и с над 28 млн. гледания за по-малко от 24 часа постави нов рекорд за най-гледано видео в дигиталната платформа за 1 ден.

За 1 час видеото генерира над 3 млн. гледания и се нарежда преди най-успешните видеа в YouTube - към ремикса на “Despacito” на Luis Fonsi и Daddy Yankee с участието на Justin Bieber и хита на Adele – “Hello”.



Сингълът “Look What You Made Me Do” е пилотното парче от предстоящия нов албум на Taylor Swift – “Reputation”, който ще излезе на 10-ти ноември, 2017 г.



Снимки: Анимато Мюзик/Universal Music Group