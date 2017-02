Гръцката траш метъл банда Suicidal Angels се завръща в София на 23 февруари в Mixtape 5.



Те не само ще представят новия си шести студиен албум - Division of Blood, но ще изпълняват и по-стари хитови парчета. Освен тях, на сцената ще се качи и една от най-обещаващите български траш метъл банди – Terravore,която ще даде подходящ старт на вечерта.

Момчетата от Terravore свирят изключително качествен олд скул траш и дет метъл, макар бандата да е създадена едва през 2015 г. от Калин Бъчваров и Иван Лазаров. Първоначално групата се подвизава с друго име и барабанист, но с присъединяването на Трендафил Трендафилов, момчетата придобиват сегашната си визия.

Родният им град е Варна, където често правят концерти, а през есента на 2015 дори правят съвместно турне с гръцката банда Warhammer. Няколко месеца по-късно, трашърите влизат в студио, за да запишат и първото си демо - Apocalyptic Impact, което се издава дигитално като мини албум (EP) на 6 март 2016 г.

След пускането на албума, Terravore взимат участие на няколко по-големи мероприятия в страната, като феста Thrash Before The Spring, Sea Of Black 2016, рожденият ден на клуб Metal Force, както и в Румъния - съвместен концерт с Nervosa (Бразилия) в Крайова и отделни дати в Букурещ и Констанца. В началото на 2017, Terravore спечелиха и второ място в онлайн конкурса Rec Your album professionaly for free, което означава, че има какво да очакваме от талантливата банда.

За краткото време на сцената, Terravore доказват, че имат огромен потенциал и се приемат много добре от феновете на траш метъла. Участието им, като подгряващата банда за концерта на Suicidal Angels, ще е само още една стъпка нагоре към успеха.

Промоционални билети на цена от 25 лв. могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.bg. След изчерпването им, билетите ще се продават на цена от 30 лв.