Texas с първи концерт в България

Texas, на които дължим любими хитове като Say What You Want, Summer Son и Black Eyed Boy, ще изнесат първото си шоу в София. Събитието, организирано от Loud Concerts, е на 21 юни в зала 1 на НДК. Датата е част от европейската обиколка на бандата в подкрепа на издадения през миналата година албум „Jump on Board“.



Билетите за концерта на Texas влизат в продажба от днес, 23 март, в мрежата на Eventim (www.eventim.bg) и партньорите им в цялата страна. Ценовите категории са от 65 до 120 лева, в зависимост от местоположението в зала 1 на НДК.

Всеки фен може да използва и опцията на Eventim Print at Home, която дава възможност да се отпечатва закупеният електронен билет вкъщи. Това улеснение за потребителите е активирано вече и за останалите предстоящи събития на Loud Concerts – Gogol Bordello, Gipsy Kings, Richie Kotzen и Annihilator.

Създадената през 1986 година от Johnny McElhone и чаровната Sharleen Spiteri в Глазгоу банда заимства името от култовия филма на Wim Wenders „Париж, Тексас“. Спорадичните успехи през първите години се променят с издаването през 1997 година на „White on Blonde”, който ги изстрелва на първо място в чарта във Великобритания и много европейски страни. От него излизат емблематичните сингли „Say What You Want”, “Halo”, “Black Eyed Boy” и „Put Your Arms Around Me”. Следващата продукция от 1999 година The Hush също оглавява класациите и включва парчета от ранга на „Summer Son” и “In Our Lifetime”. През 2000 г. шотландската банда издава Greatest Hits албум, който отново дебютира на първо място във Великобритания и е шест пъти платинен. Той е последван от успешните „Careful What You Wish For” (2003 г.) и „Red Book” (2005 г.). В бандата настъпват разногласия и всеки поема по свой път. През 2008 година вокалистката Sharleen Spiteri издава соло албума „Melody”, а две години по-късно излиза и „The Movie Songbook”. За щастие на многобройните си фенове, Texas се възраждат и през 2013 година издава албума “The Conversation”, последван от „Texas 25” и актуалната продукция от миналата година „Jump On Board”.



До момента бандата има над 40 милиона продадени албума, 13 Топ 10 сингъла и 8 Топ 10 албума само във Великобритания!



Texas са известни и с невероятните си концерти на живо, а шоуто на 21 юни в зала 1 на НДК е с начало 20 часа!