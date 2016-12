След успешното шоу на THE DIRE STRAITS EXPERIENCE в Русе на 21 март тази година, групата реши да се върне в България за още два концерта по покана на „Loud Concerts”.



През декември меломаните и в София, и в Пловдив ще имат удоволствието да чуят на живо вечните песни на DIRE STRAITS. На 2 декември домакин на THE DIRE STRAITS EXPERIENCE е зала 1 на НДК, а ден след това, на 3 декември, зала „Колодрум” в Пловдив.

Дългогодишният саксофонист на легендарната банда Chris White, съвместно с музиканти от световна величина ще пресъздадат непреходния дух на богатото творчество на групата.





-Здравейте, господин White! В началото на декември с THE DIRE STRAITS EXPERIENCE имате два концерта в България…



-Ще има различни парчета от преди, ще има и песни, които винаги свирим. Просто не можем да минем без някои композиции. Така че ще има и стари, и по нови неща.



-Кои песни предпочиташ - тези, в които си участвал или и други?



-Харесвам да свиря всякакви композиции на DIRE STRAITS. Песни като "Brothers in Arms" и "Romeo and Juliet" са страхотни, с хубави хармонии. Обичам да ги изпълнявам на живо.



-Смяташ ли, че публиката има твърде високи очаквания от вас?



-Не, не мисля. Свирим винаги по най-добрия начин, всички сме опитни професионални музиканти. Като виждам реакциите на хората на живо и във фейсбук, разбирам, че те ни оценяват.



-Тогава да обърна въпроса – а Вие имате ли твърде високи очаквания от себе си?



-Не е възможно да имаш твърде високи очаквания от себе си. Просто винаги даваме най-доброто, на което сме способни.



-Кое е това нещо, което не много хора знаят за THE DIRE STRAITS EXPERIENCE, а би искал то да е по-известно?



-Ние поставяме много висока летва пред себе си, искаме да свирим на нивото на най-добрите ни години. Това е нашата мисия. Щастлив съм, че работя с музиканти, които са забележително добри. Понякога хората, които идват на концертите ни, не са много наясно какво ще видят и не знаят какво да очакват, но винаги остават доволни. Ние сме група, която си заслужава да се види.



-На официалният ви сайт пише, че без Terence Reis нищо не би се получило. Какво имате предвид?



-Много е трудно да откриеш някой, способен да свири и да пее като Mark Knopfler. Terence има глас, който естествено звучи близо до Mark като вокалист, а и е феноменален китарист. Но най-важното е, че ние не се стремим да копираме едно към едно DIRE STRAITS. Преди всичко ние сме си група със собствено звучене. Затова и привличаме хората, защото освен че представяме наследството на DIRE STRAITS, звучим различно. Имаме доверие помежду си и за нас Terence е уникален.



-Какво мисли Mark Knopfler за THE DIRE STRAITS EXPERIENCE?



-Когато решихме да направим групата, говорих с Mark. Имахме концерт в Лондон и аз му писах мейл, какво точно мислим да правим. Той ни пожела късмет и това е.



-Това ли е начинът, по който трябва да звучат песните на DIRE STRAITS?



-Има много хора по целия свят, които свирят музиката на DIRE STRAITS. Ние сме решили да свирим така, както на нас ни харесва. И се справяме добре, съдейки по реакцията на хората.



-Работил си с Mick Jagger, Paul McCartney, Robbie Williams - изпълнил ли си мечтите си?



-Работил съм освен това с Joe Cocker, а веднъж дори и с Ray Charles. Изпълнил съм мечтите си и съм щастлив, че все още свиря.



-Със сигурност имаш много забавни истории за разказване. Сподели една…



-Знам много. С Joe Cocker по време на едно турне, бяхме в буса и гледахме един филм. Внезапно той се обърна към мен и ми каза: „- Знаеш ли какъв е проблемът?” „- Не, викам му, какъв е?” А той ми отговаря с онзи неговия глас: „- Проблемът е, че аз всъщност съм черен мъж в тялото на бял!” Много се смяхме. Joe е страхотен човек.



-Кой е твоя най-рокендрол момент?



-Не знам, за мен велик момент беше концертър "Live Aid" в Лондон през 1985 година. Беше фантастично, имаше много рок легенди. Това е моят най-рок момент, не е нещо свързано с клишето секс, наркотици и рокендрол.



-Защо според теб много музиканти посочват "Live Aid" като пример за грандиозно лайв изпълнение?



-Защото това беше много важно събитие. Много велики музиканти се събраха, за да помогнат на хората в нужда. Това е необикновено и велико преживяване, от което и аз съм бил част.



-Постигна ли целта си "Live Aid"?



-Да, мисля, че я постигна. Хората си отвориха очите за много неща.



-Защо тогава не се повтори?



-Защото тогава бяхме млади. Иначе концерт, който бих могъл да съпоставя с "Live Aid" беше и шоуто в подкрепа на Nelson Mandela. Но "Live Aid" беше първото и си остава най-важното подобно събитие.

Интервю: Мартин Николов, журналист от БНР и радио Варна