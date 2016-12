Музикантът от Modern Talking Томас Андерс идва ден преди първия си концерт у нас на 14 декември в зала 1 на НДК, пише dnes.bg,



Емблeматичният глас на култовото дуо от 80-те и 90-те години на миналия пристига за двучасов концерт с най-доброто от музиката на групата.



Няколко дни преди Коледа в НДК феновете на диското ще имат възможност да се разкършат на хитове като "Cheri Cheri Lady", "You’re My Heart – You’re My Soul", "Brother Louie", "You can win if you want" и др.



Андерс ще стъпи в България по покана на организаторите от Event Ease и се очаква да пристигне в София поне ден преди концерта.



Марково шампанско, диетична храна и напитки, много лед и различни видове чай, ще бъдат на негово и на бенда му разположение в гримьорната и зад сцената в деня на концерта.

Звездата има изискване там ще бъдат разположени и специални добре осветени огледала, мека мебел и луксозни прибори. За екипът му ще бъде осигурена много и студена бира.



Промоционалните билетите за събитието от 40 лв. вече са на изчерпване, а останалите са с цена от 55 до 85 лв., според мястото в залата.