Мила Христова - един от най-успешните български фешън модели, който работи в странство, се влюби в ароматното съкровище на REFAN – стана лице на REFAN GOLD COLLECTION.



Мила има няколко поредни участия в Лондонската седмица на модата, на които дефилира за английски дизайнери, както и за известния бранд за висша мода „Колчагов Барба”. При последното издание на събитието се появи в британския Vogue. Българката вече се е снимала за реклами на световните марки „Кока Кола”, „Хюндай”, Москино и Алдо Копола. Има фотосесии за „Харпърс Базар”, „Гламър”, „Космополитан”, „Грация”, „Хелоу”, както и за „Ева”, „Мода”, „Бюти”, „Максимум”, „Бела”. Снима се във френския сериал Section Zero. В България дефилира за „Златна игла”, „БГ Модна икона” на Академията за мода, Sofia Fashion Week 2015, „Валентино”, „Ермано Шервино”. Мила Христова е лице на „Златна игла 2016” заедно с Иван Симеонов.

Очарователната Мила вече се е снимала за реклама на световна козметична марка, но откровено споделя: "Запленена съм от ароматите на REFAN! Бях силно впечатлена, че парфюмните композиции са съвместна разработка с най-голямата британска фирма в браншa. От 13-годишна живея в Англия и познавам тази компания. Тя е известна с това, че създава аромати, не само възбуждащи въображението, но и съдържащи уникални съставки, наречени „специалитети“, които са запазена марка и не могат да бъдат възпроизведени от друга фирма. Известно е, че аз имам слабост към неповторимите неща", казва Мила Христова, чиято успешна кариера на модел започва едва след като завършва образованието си. Учила е в Lancing College, частно училище в Топ 15 на най-добрите в Англия. Бакалавърската й степен по медия, пиар и културология е от London University of the arts, а магистърската - по стратегически маркетинг от London school of business and finance.

Мила е приета за член на International art club London, основан през 1863 г. от Чарлз Дикенс. В него се приемат единици и българката е сред малцината на възраст под 30 години, допуснати в клуба.

Като всяка млада жена Мила, обича да екпериментира с нови ухания, тъй като е човек от променящия се свят на модата. Тя избира REFAN INTENSE GOLD, не само защото името кореспондира с интензивния й начин на живот – от подиум на подиум и от самолет на самолет.

Г-ца Христова е очарована от зашеметяващите ухания, които са резултат от дълъг и сложен творчески процес, и точно това я кара да види отражението на собствената си артистична натура в тях. Създаването на един парфюм може да се сравни със на произведение на изкуството. Неслучайно тук също се говори за ноти, тонове, акорди. За да се постигне хармоничното съчетание от аромати в колекцията REFAN INTENSE GOLD са необходими познания, добър вкус и много фантазия и всички те са вложени от парфюмеристите на REFAN с много труд, любов и желание.

“В пловдивския бранд ме привлече и стремежа им към безкомпромисно качество и световно ниво на продуктите.

Затова аз, Мила Христова, избрах REFAN!“