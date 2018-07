Това Глория Петкова ли е?

Глория Петкова тотално промени външния си вид, малко преди да роди първото си дете. Бившата брадърка си направи модерна прическа, с която прилича по- скоро на индианка, отколкото на крехка европейка. В новия си имидж тя се наслади на концерта на Бионсе и Джей Зи в Рим, част от съвместното им турне Bey and Jay On the Run. Макар и бременна в осмия месец, тя не пропусна шоуто. В Ботуша тя остана в продължение на няколко дни, като най-вероятно компания в пътешествието ѝ прави съпругът ѝ Димитър. Двамата си казаха заветното „да“ преди два месеца на бляскаво празненство в двореца Евксиноград.



На тържеството бяха поканени единствено близките приятели и роднини на младоженците. Глория, която разнообрази живота в къщата на Вип Брадър преди няколко сезона с крясъци и набеждаването на Емануела за компаньонка, плануваше да се разходи до олтара на българска територия въпреки честите си ангажименти зад граница, за да може на големия ден да присъства и бабата на модела, която е много възрастна и не може да пътува.