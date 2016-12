Тази седмица, на 25 ноември, студио Орфей ще се преобрази, за да приюти едно необикновено събитие.



Необикновено, защото вечерта ще започне с концертите на бандата от LA -Inc. No World и виенското трио Elektro Guzzi, а след това концертът ще се превърне в парти до сутринта.

Парти с голяма доза техно, предоставена от Finn Johannsen от берлинския лейбъл Macro, заедно със SteFaK. Ако сте фенове на разнообразното и нестандартното, това събитие може да се окаже точно за вас!

Всички артисти на събитието могат да бъдат чути на цена от 20лв. Ако искате обаче да посетите единствено техно партито, то имаме добра новина за вас. В 01:30 след полунощ или след концертните изпълнения, билетите на входа стават на цена от 10 лева!

Inc. No World идват за пръв път в България и гостуването им ще даде старт на европейско турне, посветено на втория им албум As Light As Light. Концертната част ще включи ивиенското трио ElektroGuzzi – банда, която изпълнява аналогова техно музика единствено с бас, китара и барабани. Те също ще представят новия си албум Clones.

След представянето на двата чисто нови албума от Inc. No World и ElektroGuzzi, идва ред на дългоочаквания купон. Зад пулта ще се качи Finn Johansen в компанията на SteFaK, за да ви държат будни до сутринта с танцувална музика и модерен техно прочит.

Билети за събитието могат да бъдат закупени на място, както и в мрежата на Eventim.