Травис Скот пак го направи за "Билборд"

Рапърът Травис Скот за втори път в кариерата си оглави класацията HOT 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.



След като миналата година покори върха в чарта с парчето Sicko Mode, сега бившият на риалити сензацията Кайли Дженър се позиционира директно на челната позиция с новия си сингъл Highest in the Room.



Певицата Лизо, която оглавяваше класацията в продължение на шест седмици, е отстъпила на второ място с парчето Truth Hurts.



Следват я Шон Мендес и Камила Кабело с хита Senorita.



Челната петица в Хот 100 се допълва от кънтри дуото Дан + Шей и любимецът на тийнейджърките Джъстин Бийбър със сингъла 10, 000 Hours и шотландския певец Луис Капалди с парчето Someone You Loved.

С 10,000 Hours Бийбър отбелязва общо 200 седмици в Топ 10 на Хот 100. 25-годишнага звезда става най-младият изпълнител с подобно постижение, измествайки не кого да е, а ментора си Ъшър. Той беше на 26 години, когато отбеляза 200 седмици в челната десетка на класацията за сингли.



Сред самостоятелните изпълнители първенец по този показател е пербата от Барбадос Риана. Тя е прекарала общо 360 седмици в Топ 10 на Хот 100.