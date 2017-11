След две поредни елиминации група Treasures напусна сцената на X Factor "Сътворението на звездите". Музикалната вечер изправи пред елиминации двама от участниците в категория „Групи“ – дуета Марио и Виктория и женското трио. По време на музикалната надпревара тандемът от Русе изправи на крака публиката с песента на Кристина Агилера и Great Big World – Say something, а дамите заложиха на песен на Little Mix.



Нощта на българската музика представи звездните участници в ново амплоа, предоставяйки им възможност да се докоснат до съвременните български звезди и някои от истинските класици в родната музика.

„Справили сме се страхотно. Висш пилотаж на вокалното майсторство!“, заяви Любо Киров, който е ментор и на момичетата от 4Magic. Групата изпя на четири гласа емблематичната за 90-те години „Уморени крила“. Ева Пармакова представи песен на един от най-разпознаваемите изпълнители в X Factor – Михаела Маринова. Саня благодари на всички автори на българска музика, представяйки Мирослава и „Прошепнати мечти“ на Камелия Тодорова.

Най-нежните изпълнители в сезона – Марио и Виктория, излязоха от познатия стил, за да се впуснат в страстно дуетно изпълнение на „Завинаги“ на Анелия и Миро. „За мен беше чест да изпълня тази песен!“, заяви Вирджиния, която осигури продължението на отбора „25+“ с „Искам те“ на Лили Иванова. „Имаш добри гласови възможности. Дори по-добри и от моите, така че трябва да развиваш този потенциал, това парче ти направи по-добра услуга от Адам Ламбърт.“, беше оценката на Любо, който чу свое парче в изпълнение на Иван Димитров. Йоана сподели, че никога не е пяла рок, но това не й попречи да бъде истинска „черна овца“ и да разтърси сцената. Милена на свой ред изправи на крака публиката със сълзи в очите и „Вървят ли двама“, която посвети на родителите си. След критиката за изпълнението му в миналия лайв, Теодор спечели Заки с песента „Бягство“ на Авеню. „Трябва да разчупя не само артиста, но и човека в себе си.“, сподели участникът, който получи единодушно одобрение на журито за прочита на едно от най-разпознаваемите български парчета.

