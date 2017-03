Ако февруари бе маркиран от DIXON, когото неслучайно виждаме на върха на диджей класацията на Resident Advisor, то март не просто продължава силната TAKEOVER серия в YALTA CLUB, a утроява удоволствието в лицето на Adam Port, &ME и Rampa, под общия знаменател на лейбъла KEINEMUSIK.



След като миналата година TAKEOVER сложи точката с Аdam Port и David Mayer, то този сезон завръщането на берлинския колектив, при това в разширен състав, е естественото продължение за проекта на Любо Урсини. KEINEMUSIK не е какъв да е лейбъл, а завършена концепция, която държи високи стандарти, както за музиката си, така и за това тя да има своята визуална идентичност. Същевременно всеки от диджеите вътре е във върхова продуцентска форма и добавя стойност за сцената въобще. Така &ME се откроява със смесица от техно и соул хаус. Rampa наскоро изваде The Touch EP, два трака, които показват новия му звук и по всичко личи, че ще се превърнат в мантра за клубовете по цял свят. Паралелно с това се фокусира върху своя гийки проект TEILE (аналогови ефекти за диджейски цели) и подхожда изключително избирателно към участията си, което прави предстоящия TAKEOVER особено специална дата. Adam Port е името, което връща приятни усещания на феновете на TAKEOVER.



KEINEMUSIK създава собствен музикален език, който отлично пасва на сенките на TAKEOVER.



На първи март онлайн (jointhetakeover.com) стартира и GIVEAWAY за тези, които искат да се сдобият с плочи с последния релийз на Rampa и тишърти с визуалното изкуство на KEINEMUSIK. За някои от феновете на TAKEOVER този месец ще е особено специален, защото, ако бъдат достатъчно наблюдателни в един от предстоящите бюлетини ще открият парола за MEMBERS AREA (в сайта), чието съдържание изисква специални права на достъп.



За три години TAKEOVER успя да създаде общност от хора, които търсят актуален и качествен звук и споделят общи ценности що се отнася до атмосферата, изживяването и начина, по който се забавляват. Respect the vibe.





THIS IS TAKEOVER.

Официалният сайт на TAKEOVER е лайв на jointhetakeover.com

Join the TAKEOVER.