Тръгва анимация за кралското семейство

Платформата HBO Max е дала зелена светлина за започване на проект, който ще засяга историята на кралското семейство. Анимацията, която ще носи името „Принцът“ ще бъде написана от Гари Джанети, който стои и зад филмчето „Family Guy“.



Сценаристът дълго време публикува в своя Инстаграм профил въображаеми коментари от принц Джордж, който коментира какво се случва в двореца. По този начин Джанети успя да впечатли своите почитатели и да ги накара да помечтаят за нещо подобно и в телевизионен вариант. Е, мечтите им се сбъднаха и самият Гари ще озвучава принц Джордж, който отново ще бъде разказвачът в историята.





Люси Пънч и актьорът от „Игра на тронове“ Айуън Риън ще са гласовете на Кейт Мидълтън и принц Уилям, а Орландо Блум и Кондола Рашад ще влязат като принц Хари и Меган Маркъл. Към актьорския състав се присъединяват и гласовете на Франсис де ла Тур като кралица Елизабет II, Том Холандър като принц Филип и като принц Чарлз, както и Алън Къминг като иконома Оуен.



Това е вторият проект между HBO Max и Гари Джанети. Преди беше съобщено, че той ще направи документален филм, който ще проследява пътешествията на сценариста и съпруга му Брад Гореси. Името на поредицата ще е Brad and Gary Go To...



Платформата HBO Max се очаква да бъде пусната през пролетта на 2020 година, но засега няма точна дата кога може да очакваме анимацията „Принцът“.

