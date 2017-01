Цвети Радойчева внесе яснота по повод спекулациите в жълти медии, че между нея и Фики има война заради песента "Is This Love", която изпълнителят на "Пайнер" представи в края на ноември.



Ето каква е гледната точка на поп певицата, изразена пред Signal.bg:



"По повод нашумелия въпрос около моята песен “This is Love” и измислиците на повечето жълти медии, че нападам Фики Стораро: не го нападам и не казвам, че е откраднал песента си ”Is this Love” от моята, защото кражба на песен означава да вземеш едно към едно мелодия и хармония от друга!



Просто твърдя, че е заимствал от мен, като е взел основната идея - песента му да бъде изпята на английски език, да има повтаряемост на основната фраза „Is this Love”, а за изработката на видеото си също не е имал голямо въображение, тъй като е снимано както и моето - в гората.



За песента на Фики разбрах от мои приятели музиканти, които започнаха да ми я пращат като линк в началото на месеца. Те самите ми пишеха: ”Я виж, виж, Фики е слушал и гледал от теб”. По това време започнаха и покани към мен от телевизионни предавания, в които искат моето мнение по въпроса, тъй като и те намират общо между ”This is Love“ и ”Is this Love” на Фики.



Моята песен “This Is Love” излезе още преди лятото. Тя е авторска и по нея работи екип от професионални музиканти. Музиката е на Вели Чаушев, текст - Михаил Ненов, аранжимент - Алекс Нушев и идеята беше да участваме с нея на конкурса Евровизия, но нямахме тази възможност, тъй като БНТ изпрати еднолично Поли Генова.



Независимо от това й направихме видео и тя се завъртя успешно не само по българските музикални телевизии, но и към нея беше проявен интерес и от най-гледаната молдовска и хърватска музикални телевизии.



В България има много талантливи музиканти и певци, които въпреки многото пречки, продължават да намират смисъл в това да създават авторска музика и качествени проекти, и съветвам всеки да прави музика, която отговаря на него самия като същност, като творец и чрез нея да изразява себе си и да стига до публиката, а не да заимства от където му падне".