Туморът победи вокалистката на "Роксет"

Шведската певица от група „Роксет” Мари Фредриксон е починала на 9 декември у дома, съобщи местната преса. "С дълбоко прискърбие съобщаваме, че една от най-големите ни и обичани певици си отиде от този свят. Мари Фредриксон е починала на 61 години в дома си след дълго боледуване”, потвърдиха и близки на звездата. Мари дълго години се бореше с тумор в мозъка, който й откриват случайно.

На 11 септември 2002 г. тя припада в банята, удряйки главата си, и получава сътресение на мозъка. Изследванията показват, че има тумор в тила. Тази диагноза анулира всички планирани ангажименти на групата. След няколко седмици Мари преминава през успешна операция за отстраняване на тумора. Той се оказва злокачествен и певицата започва лечение с химиотерапия. Тя получава необратимо нараняване на мозъка и изгубва способността си да чете и брои. Изгубва зрението на дясното си око, както и координацията на дясната си ръка.

През 2005 г. Фредериксон споделя в интервю, че това са били трите най-трудни години от живота й. В друго интервю същата година тя заявява, че вече е здрава. През 2011 година бе и първият концерт на групата в България като част от световното им турне. Музикантите идват у нас още няколко пъти.

снимки:Булфото

Мари Фредриксон сформира „Роксет” през 1986 година, заедно с Пер Гесле.Те започват своята успешна кариера с поредица от хитове. Най-известните сред тях са "Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart" и "The Look".