Преди да спечели световна слава, Уитни Хюстън е била просто момиче от Нюарк - наивно девойче, неподготвено за този начин на живот.



Това твърди документалният филм "Може ли да съм себе си" (Can I Be Me), предаде БТА.



Филмът проследява как Уитни Хюстън от малка певица се превръща в една от най-известните звезди на всички времена и след това се бори с проблеми с алкохола и наркотици до преждевременната си смърт през 2012 г.



"Тя не е знаела с какво се захваща, била е толкова красива, забавлявала се е - каза режисьорът Ник Брумфилд пред "Ройтерс" - Представяха я като американска принцеса. Всъщност тя беше от Нюарк, от гетото."



Брумфилд две години изследва архивите и говори с близки на Уитни Хюстън, преди да заснеме филма.



Уитни Хюстън пее в госпел хор в Ню Джърси от 11-годишна. Продуцентът Клайв Дейвис я открива през 80-те години в нощен клуб.



Тя става световноизвестна с хитове като песента "I Will Always Love You" (от филма "Бодигард" с Кевин Костнър) и "The Greatest Love of All". Печели шест награди "Грами" и повече от 400 други отличия в 25-годишната си кариера.



Животът ѝ обаче се превръща в трагедия заради пристрастяването към алкохола и наркотиците, и бурния брак с певеца Боби Браун. Умира през 2012 г. - удавя се в хотелска вана. Тогава е на 48 години.



"Тя просто не е могла да се прави с всичко това. Грижела се е за толкова много хора и през цялото време са я критикували. Мисля, че тя все повече е търсела спасение в наркотиците" - каза Брумфилд.