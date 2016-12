С истински ъндърграунд пир, какъвто скоро не е имало в София, ще бъде отбелязан 8-ия рожден ден на радио фестивала „Аларма Пънк Джаз“ на програма „Христо Ботев“ на БНР.



На 27 октомври (четвъртък) от 21.00 ч. в B-Side залата на столичния клуб *Mixtape 5* ще излязат легендите THE EX (Холандия), Bernays Propaganda (Македония) и Jerusalem In My Heart (Канада).

Родоначалниците на импро-пънка и пънк-джаза THE EX са световна величина от 37 години. Сценичните им и студийни колаборации включват музиканти от три поколения – от ветераните-авангардисти ICP Orchestra, през Chumbawamba (в проекта Antidote), Тони Бък от The Necks, Матс Густафсон, Рой Пачи и Zu, до някои нови имена в етиопската музика като Fendika.

THE EX са велики и защото през всичките тези десетилетия успяват да се задържат извън мейнстрийма, развивайки своя паралелна естетика и комбинирайки енергията на пънка с импровизаторските умения, витиеватите етиопски мелодии и ритми и социалната поезия в една отворена структура, която позволява всякакви неочаквани завои и решения. В разрез с канона и въобще с разбирането на индустрията за жанр. В съгласие със себе си.

Специални гости на THE EX, както преди 4 години, ще бъдат Bernays Propaganda – една от най-великите пост-рокендрол/пост-хардкор/диско-пънк групи на Балканите за последното десетилетие. Името им идва директно от Едуард Бернайс и неговата книга „Пропаганда” (1923 г.), която поставя началото на концепцията за манипулирането на масите посредством медиите. С текстовете, музиката и цялата си обществена позиция и дейност групата е една от водещите банди в Европа, чието творчество отваря болезнената дискусия за антиутопията, в която всички живеем.

Jerusalem In My Heart е аудио-визуален лайв ембиънт проект на живеещия в Монреал ливански музикант и музикален продуцент Радуан Гази Мумнех. Музиката на Радуан черпи вдъхновение както от арабската фолклорна традиция, така и от съвременния градски ъндърграунд. Всичко това, съчетано с психеделични лентови видео-прожекции (дело на Шарл-Андре Кодер), понякога на два, три или повече екрана, разположени под различни ъгли, както и със сюрреалистични текстове, чийто генезис носи една особена тайнственост, макар преводите на песните да ги има на сайта на проекта