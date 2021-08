Валентин Кулагин болен от рак

Eкстравагантният дизайнер Валентин Кулагин, който нашумя преди три години с провокативното си поведение в къщата на „ВИП Брадър“ преживява един от най-тежките периоди в живота си. Преди няколко месеца скандалният хасковлия бил диагностициран с онкологично заболяване, пише „Уикенд“. Повод за твърдението на вестника е пост на вечно заядливия Кулагин още от началото на юни във Фейсбук, който Hotnews.bg припечатва без редакторска намеса.

"Преди малко попаднах на това видео..Това е Nightbird. Нощна птица. Но тя е ранена, нощна птица. Диагностицирана е с рак. Въпреки това Nightbird не е забравила движенията на усмивката си. Nightbird ме разчувства, но ме зареди и с голяма доза смелост.. с вяра, че нещата ще се оправят.. В случай, че се чудите защо тотално изчезнах.. в момента преживявам един от най-трудните моменти в живота си.. Не мога да ви опиша какво облекчение е..

и надежда.. когато видиш някой, който се бори с най-страшната болест.. Да грее, да не се страхува и да приема с усмивка, възможно най-лошия изход........

Уникално е да видиш, че някъде там.. едно човешко същество не е загубило добротата си и вярата..и вместо да обвинява системата, хората или Бог.....приема с усмивка и смирение съдбата си. Аз цял живот се боря със системата.по моите си начини........правилни или не дотам - не успях да променя нищо. Нито малка доза в назадничавото и ограничено мислене на човеците. Вероятно допуснах грешка някъде по трасето.. А може би повече от една. Надявам се да оцелея след поредната битка и някой ден да разказвам за нея с усмивка.

От 1 месец си водя и дневник....Ако някой ми беше дал тази идея преди 2 месеца - щях да му се изсмея. Но ето ме тук. А дневника ми е на нощното ми шкафче. И знаете ли.. дори на "него" ме е страх да разкажа за всичко, което мисля и чувствам. Споделям това видео с вас, защото то е наистина важно. То ни показва кои са истински важни неща в живота. Показва ни, че винаги, когато си мислим, че имаме проблеми.... може би някъде там има и други хора със сходни или по-големи проблеми от нашите...

И понякога тези хора се сблъскват с проблемите си по-достойно от нас. Показва ни, че не трябва да се страхуваме. Показва ни, че не трябва да забравяме да бъдем добри с другите, защото в края на деня.. всички сме хора.

Раними, от плът и кръв..и със срок на годност. И всяко едно лошо чувство, което оставяме у някой друг, с постъпките и думите си.. дори не е важно дали ще се върне обратно към нас. Не бива да оставяме лошотия никъде. Просто не бива. Защото каквото и да сме преживявали преди или преживяваме в момента.. ние сме добри. Родени сме добри. Добри сме по дифолт И трябва да съхраним добротата си!

Знам, че изглеждна трудно и обречено на неуспех, в този жесток свят. Но знам, че не трябва да спираме да опитваме. Пожелавам си да бъда силен и да съхраня.. добротата си. Защото това е новата дефиниция на "силен". Да бъдеш добър човек! Пожелавам го и на вас!

А изпълнението на Nightbird е такова блаженство. Тя е толкова красива и смела, и красива.. и смела! Приятно слушане, приятели!

And yes. It's OK.. to be lost sometimes..

В поста обаче никъде скандалният брадър не твърди, че води битка с рака, а само преди дни се показа гол от ваната в Дубай, където работи по няколко месеца в годината. Дали изповедта му е просто начин да напомни за себе си или наистина е болен сериозно, остава загадка. Факт е обаче, че напоследък той е доста по-малко активен в социалните мрежи в сравнение от преди години.