Варна посрещна снежните кралици на Playboy

Варненци са известни ценители на женската красота. А в последния ден на януари, феновете на женаката красота напълниха до пръскане луксозния Vogue Club в морската столица, за да се насладят на седем от най-красивите участнички в конкурсите Playmate Of The Year. В ролята на изкусителни снежни кралици на сцената се качиха Playmate Of The Year 2019 Михаела Тодорова и подгласничките ѝ Натали Найденова, бившата волейболистка Лиана Николова, бодибилдърката Вероника Илиева, момичето, за което политическата икономика е като детска игра – Янита Гашина, актрисата и реалити звезда Анна-Мария Чернева, и ослепителната Дениз Хайрула.

Само по ефирно секси бельо и обсипано в звезден прах и снежинки, кралиците на Playboy взривиха Vogue Club Варна. “Публиката във Варна е толкова зареждаща, че обещаваме да се върнем съвсем скоро.”, категорични са момичетата на Playboy.



За блестящият артистичен грим на участничките в шоуто се погрижиха топ гримьорката Пепа Стоянова и екипа ѝ, а за безупречните прически на участничките - топ фризьорът Джордж Тодоров. Под хореографията на Пепи Ялъмова и сценичното присъствие на брейк денсърите от X-Energy Crew, звездите на сцената на Vogue Club осезаемо вдигнаха температурата в зимна Варна. За доброто настроение на всички VIP гости се погрижиха водка Beluga, уиски Glenfiddich, вино BetterHalf Garage Wines.



От Playboy обявиха, че стартира записването за кастинг за Playmate Of The Year 2020. Дамите, които искат да сбъднат мечтата си и да изживеят своята приказка, могат да се регистрират на www.playboy.bg/casting.

