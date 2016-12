С наближаването на дългоочакваните зимни празници Васил Петров ще представи незабравима Коледна програма в няколко града, започва от София на 15 Декември в зала 3 на НДК със София Симфоникс, с диригент Любка Биаджони, след което тръгва на турне с новия си проект „Swing Christmas“.



Той ще бъде представен във Варна на 19 Декември от 19:00ч. в зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна, в Русе на 20 Декември в голямата зала на Доходно здание, 21 Декември в Кюстендил- Общински театър, 25 Декември в Пловдив в Дом на културата „Борис Христов“.



„SWING CHRISTMAS“ е концерт-спектакъл, който съчетава класически балет, Коледна музика с нови аранжименти в суинг, джаз, блус, и валс. Музика обгърната от красиви снежни картини и мултимедийни ефекти.

В компанията на Станислав Арабаджиев (пиано), Димитър Сираков (контрабас) и Никола Горялов (ударни) той ще пресъздаде топлината и споделеността, с които свързваме Коледа. Всяка от 16-те композиции в програмата е като подарък-изненада, подплатена от различна интерпретация в неочаквани музикални нюанси. Забавните коледни мелодии са развити в сериозни суинг и джаз пиеси, които звучат весело. Програмата включва както по-класически, така и по-малко популярни коледни песни и нова авторска музика. В програмата са „Rudolph the red nosed reindeer”, “White Christmas”, “Let it snow”, “Santa Claus is coming to town” , “Blue Christmas”, ”Jingle bells” , “Have yourself a merry little Christmas”, “Ave Maria” и други. На снежната сцена, с Васил Петров ще излезнат още класически балет от Vaya Dance studio с разработена хореография от Ваня Рошкова.



Проекта се осъществява с подкрепата на „Варчев Финанс“, Община Кюстендил, Община Русе и Русе Арт и One Gallery.