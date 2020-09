Васил Петров с концерти в София и Созопол

Супер успешното турне „SYMPHONY WAY“ на изключителният певец, Васил Петров с Врачанска филхармония има две нови дати – 20 Септември на Амфитеатъра в Созопол и 7 Октомври в зала България, София. Първите спирки на турнето през юли и август бяха на големите сцени в Пловдив, Бургас, чудесния комплекс Zornitza Family Estate Relais & Chateaux до Мелник, Петрич, Варна и Амфитеатъра на Блек Сий Рама голф. Концертите преминаха с голям успех. Публиката без изключение прие с отворени сърца въздействащата концертна програма „SymphoNY Way”. Изправени на крака, многобройната публиката връщаше на бис Васил Петров много пъти.



„Щастлив съм, че продължаваме. След големия успех, който пожънахме през лятото на тези 7 концерта от това мое турне, надявам се да продължаваме напред и нагоре. Благодаря за изключителния прием на всички хора, които ги посетиха, а сега очаквам с нетърпение срещата ни в Созопол и в София. Ще ви изненадам с много нови неща.“ - сподели Васил Петров



На 20 Септември от 20:00г. на Амфитеатър Созопол на 7 Октомври от 19:00 в зала България в София, вечните класики ще бъдат разказани с мащабния симфоничен звук на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. На сцената с тях са още джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас) и специален гост солист е виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.



Симфоничната програма включва заглавия като Michelle, Yesterday, Something на Бийтълс, Smile на Чарли Чаплин, My Way, Caravan на Дюк Елингтън и други световни хитове.



Концертите ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход и дезинфекция на Министерство на здравеопазването.



Забележителното събитие в Созопол се осъществява с подкрепата на Арт Комплекс Анел, комплекс Созополис, Ваканционно селище Санта Марина и община Созопол по повод закриване на летния сезон.



В София концерта е копродукция със Софийска филхармония и билетите ще са налични на касата на зала България и в мрежата на Ивентим.