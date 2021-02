Venzy стана татко за първи път

Певецът Венцислав Милър Ауори, по-известен като VenZy, стана татко на момченце в събота. Той до последно пази в тайна новината, че чака първа рожба, но сам я сподели в социалните мрежи, малко след като синът му проплака в столичната болница "Шейново". "Слава на Господ Бог, твореца и вседържателя на всичко съществуващо, Слава на Исус Христос и Пресветата Божия Майка Дева Мария! Роди ми се син! Казва се Антони, тежи 3.340 и е 49 сантиметра!

Благодаря ти, Евгения Славова, за най-прекрасният подарък на света! Нека Господ Бог бди над теб! Сине, мама, татко и всички твои роднини винаги ще са до теб и ще те закрилят! Аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да те възпитам, да станеш един достоен българин, мъж и най-вече човек! Нека Господ Бог бди над теб! Обичам те от цялото си сърце!", написа щастливият татко във Фейсбук.

Екзотичният софиянец VenZy произхожда от два рода с разностранни интереси. Баща му идва от Нигерия в България, за да учи икономика и така се запознава с майка му, която следва в Медицинската академия. Но прадядо му е бил цигулар в Аржентина, като по време на освобождението на Македония от османска власт получава апел от Стефан Стамболов, пратен до всички българи по света да помогнат на страната и се връща.

Музикaлнaтa му кaриeрa зaпoчвa в лeйбълa нa Мoнтe Мюзик c учacтиe в хитa нa Михaeлa Филeвa "Oпacнo близки", a вeднaгa cлeд тoвa дeбютирa c пeceнтa "Пoд oткритo нeбe" пo нeгoвa музикa. Тoй e пoпулярeн cъщo и c учacтиeтo cи в тaнцoвoтo шoу Dаnсing Stаrs, кaктo и кaтo тeлeвизиoнeн вoдeщ нa прeдaвaнeтo "Музикa, Музикa" пo БНТ.

Майката е пиарката на изпълнителя Евгения Славова