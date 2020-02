VERANO AZUR – новата муза в БГ рапа

С VERANO AZUR поляха тазгодишните победители в церемонията на 359 Hip Hop Awards. Виното на New Bloom Winery се оказа най-новото вдъхновение на модерната българска музика по време на бляскавата церемония, която събра хип-хоп елита у нас и отличи най-добрите в бранша. Вечерта бе открита от Remi Toin & International Dance Academy 360 с денс пърформанс, а градусът на настроението се вдигна до небето със 100 KILA и компания, които дадоха старт на събитието, докато всички се наслаждаваха на церемонията с чаша VERANO AZUR.

Ицо Хазарта бе абсолютният победител на вечерта. Освен че грабна статуетката за Рапър на годината, той си тръгна с още 4 награди – Албум на годината, Песен на годината, Най-добра хип-хоп колаборация с Homelesz за “Имам човек” и Най-добър видеоклип Мейнстрийм. Носителят на 6 титли Рапър на годината – 100 KILA, се прибра със статуетка за Моден идол за поредна година и Специална награда за Цялостен принос към българската хип-хоп сцена.

Междувременно с награди си тръгнаха и E.C.C.C., THE GAME & WON-G F*CK YOU – за Най-добър видеоклип /ъндърграунд/, VenZy – за Най-добър R'n'B артист, Gr!ngod – за Най-добър трап артист/група, Scar – за Ъндърграунд артист от улицата, Валери Милев – за Най-добър режисьор, Бате Пешо – за Най-добър бийтмейкър /Мейнстрийм/, Pez – за Най-добър бийтмейкър /ъндърграунд/ и не на последно място СкандаУ – за Най-добра група и за Фестивал/Турне на годината.



VERANO AZUR е една от най-популярните марки на родния винен пазар и емблематична за New Bloom Winery. Тя представя „слънчевата страна на живота“. Цялата серия е посветена на малките удоволствия в живота, които са на едно развъртане на винтовата капачка разстояние. Последно серията лансира ново бяло вино, произведено от италианския сорт Глера, по-познат с името „prosecco”. Именно от него в Италия правят пенливата напитка. У нас New Bloom Winery го предлагат в неговия „тих“ вариант – т.е. без мехурчета.

Марката VERANO AZUR се произвежда от изба New Bloom Winery, която разполага с 6000 дка собствени лозови масиви. Винарната се наложи у нас като една от най-модерните в последните години със смела заявка да прави вина за съвременните градски хора. Брандът от години налага нов стил в консумацията на вино. На New Bloom Winery дължим също сериите Pixels и Face to Face (F2F).