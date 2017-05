Младата надежда на Diapason Records Sinan тръгна по стъпките на патриарха на българската литература Иван Вазов.



Изпълнителят и екипът му изкачиха Вазовата екопътека, за да заснемат видеото към най-новия му проект – All I Need и стигнаха до зашеметяващата гледка над Искърското дефиле, вдъхновила писателя за емблематичния разказ „Дядо Йоцо гледа“.



Това е първата песен на английски език на Sinan.

„Отдавна исках да направя нещо по-различно. С продуцента ми Ненчо Касъмов обсъдихме проектите, върху които работим, и единодушно решихме, че песен на английски език за лятото ще е глъдка свежест“ – споделя Sinan.



All I Need е с модерно звучене, съобразено с европейските тенденции за модерна денс музика с лек привкус на етно мотиви. Младият изпълнител живее в Белгия и говори свободно френски и английски езици и записът на парчето става бързо и не го затруднява изобщо.



„Исках във видеото да има простор, светлина, природа. Текстът и музиката предразполагат за единство. Продуцентът ми Ненчо Касъмов пък ми предложи идеалното място за снимки. Само екипът се измъчи с цялата техника по баира нагоре, но никой не каза абсолютно нищо – всички се разададоха максимално, за което им благодаря изключително много! А на финала всичко си заслужаваше.“ – убеден е Sinan.