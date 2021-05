Вики Георгиева свалила 20 кг. за година

Една от най-обсъжданите теми след вчерашното шоу на Димитър Рачков е представянето на Виктория Георгиева, която след дни ще пее за България на конкурса „Евровизия“. И докато част от меломаните харесват песента й като модерна и младежка, а други критикуват бавното темпо и меланхоличното изпълнение, всички са категорични, че певицата е претърпяла пълна промяна. На кадрите от появата на Виктория на „Х Фактор“ преди шест години тя е с 20 килограма по-пълна, докато днес може да се яви спокойно на сцената по къси панталонки, видя Hotnews.bg.

„Специално по тази тема човек трябва много да се труди и аз от една година съм на режим. Свалих 20 килограма с тренировки и правилно хранене, а не с някаква магическа рецепта. Още от втори клас бях с наднормено тегло и ми беше кофти, защото много ме обиждаха в училище. Даже тогава страняха от мен, само защото съм малко по-различна от останалите, а те повечето бяха едни солетки, както се казва. Реших да направя една промяна заради самата себе си, защото допреди две години много често чувах в музикалния бизнес: “Абе, не те искат на участие, защото си малко пълна и трябва да отслабнеш поне 10 килограма.” Това на моменти ме е сривало, но намерих сили да продължа.“, призна Виктория преди време.

В шоуто на Рачков едни от най-успешните български звезди, представяли България на престижния международен песенен конкурс „Евровизия“ се събраха на една сцена за общо изпълнение. Стунджи, Поли Генова, Крисия символично изпратиха Виктория Георгиева с музикален микс от песните, с които те са се явили на „Евровизия“ през годините. Под светлината на прожекторите Виктория представи „Growing Up Is Getting Old”, a продуцентът на предаването Магърдич Халваджиян пожела успех на младата певица.