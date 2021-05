Виктория е фаворит за вота на журито на Евровизия

Българската певица Виктория Георгиева е фаворит за спечелването на вота на журито на Евровизия. Това обявиха от най-големия портал за конкурса – wiwibloggs, след като всички участници представиха песните си за професионалистите от всички страни, които формират 50% от крайния им резултат. Останалите гласове ще дойдат от телевота. От България обаче не можем да гласуваме за Георгиева и песента й Growing Up Is Getting Old.



Швейцария и България ще са двете държави с най-много гласове от журито, смятат от wiwibloggs, като според авторите му нашето момиче ще излезе с едни гърди напред заради емоционалната си песен и класното, но опростено представяне на сцената.

Сред държавите, които се предполага, че няма да успеят да се преборят за място на финала, са Естония, Полша, Чехия, Грузия и Латвия. Окончателните резултати обаче ще станат ясни довечера, когато ще бъдат обявени и последните участници в гранде концерта на Евровизия 2021, пише Монитор.



Общо 17 артиста ще се борят за тази привилегия. Виктория ще пее под номер 13. Часове преди да се изправи пред публиката в Ротердам, родните фенове пък я изпращат с честитки, пожелания за късмет и дори стихотворения:





Полуфинала на Виктория пристига,



огромно напражение се в нас надига,



макар да знаем, че при нея всичко ще е ТОП ниво,



и усилията, вярата, търпението – ще са за добро!



Лети уверено напред, наше прелестно момиче,



да знаеш само колко хора те обичат...



UK, Испания и Франция - за тебе ще гласуват с гаранция!



В Гърция, Швейцария и Дания - ще завладееш цялата компания!



Австрия, Чехия, Финландия и Сърбия - SMS-и ще изпращат със усърдие!



Португалия, Исландия, Албания и Полша – всичко ще направят в твоя полза!



И Латвия, Молдова, Естония и Грузия – ще пристрастиш към своята музика!



И най-важното - всички българи са с теб,



гордеят се и ти желаят много успех!



Авторът на горните стихове е Даниела Пазвантова, която го публикува в социалните мрежи. „От името на целия екип огромни благодарности на всички за подкрепата, усещаме я в Ротердам!“, обясни на свой ред пък продуцентът на Виктория – Геновева Христова.



Вижте тук и видео на изпълнението на Виктория от репетициите за костюми на втория полуфинал: