Виктория ни представя на Евровизия догодина

Виктория ще бъде българският представител на 65-тото издание на Евровизия, което ще се проведе през 2021 година. Тя трябваше да представи страната ни на Евровизия 2020 в Ротердам с песента “Tears Getting Sober”, но музикалната надпревара беше изместена за 2021 година заради пандемията от коронавирус в Европа.



Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков беше категоричен, че Виктория заслужава втори шанс на Евровизия: “Международните реакции от избора на Виктория и на българската песен доказват, че тя има място на тази сцена. Надявам се да продължим партньорството си и да представим България през 2021 година”.



Виктория не скри емоциите си: “Много съм горда, че ще мога да престава България през 2021 година. Решението за отмяна на Евровизия беше огромен шок за мен и екипа ми, защото работихме много усилено по създаването на “Tears Getting Sober” и по моята подготовка за конкурса, който трябваше да се преведе този май в Ротердам. Сега ще имам възможност да се подготвя още по-добре и през 2021 година да накарам България да се гордее с мен.

Решението обаче е логично и разбираемо на фона на случващото се по света. Сега просто не е времето за това. Смятам, за да изпълним всички плановете си за бъдещето и страхотните си проекти в професионален и личен план, първо трябва да останем живи и здрави.”Българското участие на Евровизия 2021 се реализира като публично-частно партньорство между Българска национална телевизия и Ligna Group.

Геновева Христова, изпълнителен продуцент от страна на Ligna Group заяви: “Вярваме, че нашето партньорство за Евровизия 2020 с Националната телевизия, с подкрепата нa iCard, през изминалите 5 месеца беше изключително успешно и резултатите са на лице. Реакциите за “Tears Getting Sober” го доказват. Започваме подготовката за 2021 година още от сега. Научихме много през изминалите месеци и започваме кампанията си за следващото издание на Евровизия още по-целенасочени. Въпреки разбираемото разочарование, здравето на всички е на първо място. За всичко останало има време и място.”



Българската песен “Tears Getting Sober” беше един от фаворитите за победата на Евровизия 2020 преди конкурсът да бъде отменен. Композицията предизвика огромен интерес сред международните журналисти и феновете на музиката по света и превърна Виктория е един от най-обсъжданите български артисти. Организаторите на конкурса от Европейския съюз за радио и телевизия обявиха на 20 март, че участниците в конкурса през 2021 година ще трябва да се явят с нови песни. Това означава, че според правилата на конкурса “Tears Getting Sober” не може да бъде българската песен на Евровизия 2021.

