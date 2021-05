Виктория отива на големия финал на "Евровизия"

На големия финал на "Евровизия 2021" тази събота ще се състезава и Виктория Георгиева. Родният представител успя да се класира на втория полуфинал, приключил преди броени минути.

Българката се представи блестящо на голямата сцена в зала "Ахой" в Ротердам с меланхоличната си Growing Up Is Getting Old, а освен перфектно изпълнение, екипът й показа и впечатляваща визуализация. Както обеща още след първата си репетиция на терен, в акцент на изпълнението й се превърна любимата снимка с баща й.

"Направихме го заедно! България е на финал на Евровизия 2021! Емоцията на сцената беше неописуема и не можах да сдържа сълзите си. Благодаря на всички, които ме подкрепиха - на семейството ми, на невероятните ми продуценти от Ligna Studios, на БНТ, които ми дадоха възможността да участвам на Евровизия, на генералните спонсори на българското участие от iCard и най-вече на всички вас, които повярвахте в мен", написа изпълнителката в Инстаграм. "На 22-ри май ще взема участие в големия финал на Евровизия и ще пея за всички вас, защото това е нашият момент! Обичайте семейството си и оценявайте всеки миг в живота! Обичам ви!", допълни още тя.

От втория полуфинал продължиха изпълнителите на Албания, Сърбия, Молдова, Португалия, Исландия, Сан Марино, Швейцария, Гърция и Финландия. От първия полуфинал се класираха Норвегия, Израел, Русия, Азербайджан, Малта, Литва, Кипър, Швеция, Белгия и Украйна. А Дания, Грузия, Естония, Австрия, Чехия, Латвия и Полша не успяха да продължат участието си от полуфинала.

По време на лайва, участието на Исландия беше осуетено. Изпълнителите от групата „Дади & Гагнамагнид“ останаха под карантина в хотела си заради положителни проби на коронавирус.

На финала на конкурса отиват и Испания, Великобритания, Франция, Италия и Германия, които са част от т.нар. „големите 5“. Нидерландия също отива директно в последната битка за триумфа като домакин.