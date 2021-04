Виктория плака за болния си баща

В емоционално интервю българският представител на Евровизия 2021 Виктория разказа за битката, която води извън музикалната сцена. Тя гостува в „Търси се“ по bTV, едно от популярните предавания в България, където със сълзи на очи сподели за тежките моменти, които преживява през последните месеци. Виктория Георгиева разказа: “Годината ми започна много добре, но след това последваха няколко събития, които преобърнаха живота ми.

Конкурсът Евровизия беше отменен, а няколко месеца по-късно баща ми беше диагностициран с много рядка болест - амиотрофична латерална склероза. Беше като гръм от ясно небе, защото не го очаквахме. Аз много обичам семейството си и винаги искам да им помагам с каквото мога, но е тежко, когато виждаш най-близките ти да се влошават с всеки изминал ден и няма как да им помогнеш, защото просто няма лечение.”

В студиото на „Търси се“ Виктория получи изненадана от баща си Петър, майка си Звезделина и сестра си Симона. В епизода взе участие и един от най-близките приятели от детството на Виктория и нейно първо гадже. Той сподели, че Виктория е един от най-борбените хора, които познава и се възхищава на нейната решителност. С усмивка Виктория сподели, че двамата са си дали обет, ако до 30-годишна възраст не намерят своята половинка – ще се оженят един за друг.



Виктория ще пее за България във втория полуфинал на Евровизия 2021 на 20-и май. Зрителите у нас не могат да гласуват за нашата песен „Growing Up is Getting Old”, но българите в чужбина ще могат да подкрепят България и Виктория. Двата полуфинала и големият финал на Евровизия 2021 ще се проведат на 18-и, 20-и и 22-и май и ще бъдат излъчени на живо по БНТ 1 от 22:00 часа