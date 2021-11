Виктория смени "Евровизия" с друг конкурс

Младата певица Виктория Георгиева се готви за първия си голям проект след Евровизия 2021. Българската звезда, която класира страната ни на 11-о място в песенния конкурс, отново се впуска в международна надпревара. Този път става въпрос за глобалния музикален форум Midem, който ще се проведе още в средата на този месец.



Събитието, което дава възможност на артисти от цял свят да представят творчеството си пред изявени професионалисти от шоубизнеса, обикновено се състои в Кан. Заради пандемията обаче този път певците ще атакуват форума онлайн.



Самият факт, че ще участва в Medim вече пък е голямо постижение за Георгиева, която е преминала през строг кастинг, за да достигне до 12-те най-добри измежду кандидаствалите от всички краища на света. Досегът на певицата до събитието се осъществява с подкрепата на Министерство на културата.



Като анонс за представянето й пък служи премиерата на аудиото към песента The Worst. По нея Виктория работи в Ротердам докато се готвеше за изявата си на Евровизия. Автори на парчето са самата Георгиева, Мая Налани, Оливър Бьорквал и Хелена Ларсон. "Бяхме затворени в хотела за две седмици по време на конкурса и се отдадохме на творчество. Думите в песента описват този глас, който ти казва, че "на никого не му пука за теб", но не трябва да губиш себе си в това", смята певицата.



Видеото към The Worst ще се появи на бял свят на 12 ноември. Режисьор е Виктория Караколева, а песента дава само старт на замисления като трилогия проект, озаглавен The Next Page. В цялата продукция Георгиева работи с танцьорите Васил Золумов и Тея Радева. Съавтор на концепцията пък е Димитрис Георгиев.